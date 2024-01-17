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31 Mart seçimleri için takvim işlemeye devam ederken, 4 Ocak'ta muhtarlıklarda askıya çıkarılan seçmen listeleri bugün itibariyle askıdan iniyor. Seçmenler, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesi, çağrı merkezi, seçmen sorgulama mobil uygulaması, ve e-devlet üzerinden yapılan sorgulama işlemleriyle bilgilerini kontrol edebilirler.

SEÇMEN LİSTESİNDE ADI BULUNMAYANLAR NE YAPMALI?

Eğer seçmen niteliği olan bireylerin adı seçmen listesinde yer almıyorsa veya öğrenciler, öğrenim gördükleri yerleşim yerlerinde oy kullanmak istiyorlarsa, ya da muhtarlık bölgesinde kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık varsa, bu kişilerin oy kullanabilmesi için başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvurular, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine bugün saat 17:00'ye kadar yapılabilecek. Başvuruda bulunan kişiler, herhangi bir hizmete ait fatura veya kira sözleşmesini ibraz etmek zorundadır.

29 Şubat'ta başlayacak olan seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımıyla birlikte, seçmenlerin bilgi güncellemeleri de tamamlanacak. Bu süreçte, seçmenlerin bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli düzeltme başvurularını yapmaları önemlidir.