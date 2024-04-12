Emlak vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu'na göre düzenlenen vergi türlerinden biridir. Konutlar, iş yerleri, arsalar, binalar gibi taşınmaz malları kapsar ve arazi ve bina vergisi olarak ikiye ayrılır.

1 Mart 2024'te başlayan emlak vergisi ödemeleri için belirlenen son tarih 31 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

EMLAK VERGİSİNİ KİMLER ÖDER?

Türkiye'de taşınmaz mal sahipleri, emlak vergisini ödemekle yükümlüdürler. Her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere iki kez ödenir ve belediyeler tarafından tahsil edilir.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF KİMLER VAR?

Her yıl ödenen emlak vergisi, belirli kişiler için indirimli olarak uygulanır. Bu kişilerin taşınmazları için vergi oranı yüzde 0'dır ve herhangi bir ücret ödememektedirler. Emlak vergisinden muaf tutulan kişiler şunlardır:

Geliri olmayanlar

Emekliler

Şehit aileleri ve çocukları

Gaziler

Engelliler

Emlak vergisinden muaf olabilmek için kişinin gelirinin olmaması, başka bir taşınmaza sahip olmaması ve ilgili taşınmazın kendi ikametleri için kullanılması gerekmektedir. Devlete ait araziler ve kurumlar da vergiden muaf tutulmaktadır.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

İndirimli emlak vergisinden yararlanmak isteyen kişiler için belirli şartlar vardır. Bunlar arasında:

Taşınmazın brüt yüzölçümü 200 metrekareyi aşmamalıdır.

Taşınmazın tek bir meskene sahip olması gerekmektedir.

Sadece bir meskene sahip olunmalıdır. Birden fazla mesken sahibi olanlar ve birden fazla mesken üzerinde hisse sahibi olanlar vergiden muaf olamazlar ve her bir mesken için ayrı emlak vergisi ödemek zorundadırlar.

Emlak vergisi muafiyeti konutlar için geçerlidir, fakat iş yerleri, araziler, arsalar ve yazlık konutlar için de geçerlidir. Ancak, iş yeri sahipleri ve yazlık konut sahipleri vergiden muaf değildirler ve vergi ödemeleri gerekmektedir.

EMLAK VERGİSİ MUAFİYETİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Emlak vergisinden muaf olmak için gerekli belgeler, kişinin durumuna göre değişebilir. Emekliler, engelliler, gaziler ve şehit aileleri için farklı belgeler gerekebilir. Örneğin:

Emekliler için emekli olduklarını gösteren belge ve tek evi olan emeklilerin emlak vergisi muafiyeti dilekçesi

Engelliler için engelli kimlik kartı fotokopisi ve sağlık kurulu raporu

Geliri olmayanlar için geliri olmadığını gösteren belge ve aktif sigorta belgesi

Şehit ve gaziler için ilgili belgeler

Bu belgelerin yanı sıra, belediyelere sunulması gereken formların eksiksiz doldurulması ve ıslak imza kullanılması önemlidir.