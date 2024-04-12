Milli Emlak, taksit seçeneğiyle 21 arsa ve araziyi satışa çıkarıyor. İşte detaylar:

Çarşamba Milli Emlak ve Alanya Milli Emlak, toplamda 21 parça arsa ve araziyi taksit seçeneğiyle satışa sunuyor. İlan metinleri yayımlandı.

Çarşamba Milli Emlak, Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan 4 arsa ve 1 tarla için satışa çıkıyor. Satış ihalesi 17 Nisan 2024 tarihinde saat 09:00'da gerçekleşecek. Arsa ve arazilerin büyüklükleri 242,76 metrekare ile 2 bin 128 metrekare arasında değişiyor. Geçici teminat bedelleri 160 bin TL ile 921 bin TL arasında belirlendi. Muhammen bedeller ise 800 bin TL ile 4 milyon 605 bin TL arasında değişiyor. Bu gayrimenkuller için yüzde 20 indirim veya taksitli ödeme seçeneği sunuluyor.

Alanya Milli Emlak ise 16 arsa ve araziyi satışa sunuyor. Satış ihalesi 24 Nisan'da saat 09:00'da yapılacak. Gayrimenkullerin büyüklükleri 566,40 metrekare ile 5 bin 804 metrekare arasında değişiyor. Fiyatlar 260 bin TL'den başlıyor ve 17 milyon 52 bin TL'ye kadar yükselebiliyor. Taksitli ödeme seçeneğinin yanı sıra, peşin alımlarda indirim imkanı da bulunuyor.