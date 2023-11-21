Boruyu tamir ettirmeye çalışan köy muhtarı Durmuş Yağmur borunun içini kaplayan 7 metre uzunluğunda ağaç köküyle karşılaştı. Köylüler borunun içinden çekip aldıkları ağaç kökünü Boa yılanına benzetti.
85 haneli köye içme suyu sağlayan 150 metrelik hattının bir bölümünde yaşanan tıkanıklığı araştırıp tamir etmek için önce iş makinesiyle kazı yapıldı. Tamir esnasında köy Muhtarı Durmuş Yağmur borunun içini kaplayan ağaç köküyle karşılaştı.
Borunun içinden Söğüt ağacı kökünün boyunun ise yaklaşık 7 metreyi bulduğu görüldü. Çalışanlar "Boa yılanı geliyor” sözüyle şaşkınlıklarını anlattı.
Köydeki vatandaşlardan suların akmadığı yönünde şikayet almaları üzerine inceleme yaptıklarını belirten muhtar Durmuş Yağmur, “Eştiğimizde yaklaşık 7 metre uzunluğunda ağaç kökü çıktı. Çektikçe uzadı. Herkes yorum yaptı. Yılana, pitona benzettiler” dedi.Kaynak: Hakan Demirbaş