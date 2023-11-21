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Sorgun Gençlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Liderlik Atölyesi kapsamında, takım içinde roller, liderlik yeterlilikleri ve başarı stratejileri oturumları interaktif yöntemler ve uygulamalar ile düzenlenecek” dedi.

Başkan Uğuz yaptığı açıklamada, “Liderlik Atölyesi ile 17-26 yaş arası gençlerin temel liderlik ve duruma göre liderlik becerilerinin neler olduğunu kavramalarına, liderlik kavramı ve lider yaklaşımları geliştirerek, takım içerisinde liderlik rolü üstlenmeleri, kariyerleri için kişisel gelişimlerini ve yeterliliklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir” diye konuştu.

Liderlik atölyesinin detayları hakkında bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Liderlik Atölyesine Yozgat Merkez ve Sorgun'da ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Liderlik Atölyesi Sorgun'da gerçekleştirilecektir. Liderlik Atölyesi 10:00'da başlayıp, 16:00'de bitecektir. Liderlik Atölyesinin tüm oturumlarına katılması zorunludur. Liderlik Atölyesine 17-26 yaş aralığında bulunan tüm gençler katılım sağlayabilir. Liderlik Atölyesi ücretsizdir. Liderlik Atölyesini başarıyla tamamlayanlara Katılım Belgesi verilecektir. Sınırsız çay, kahve ve ikramlar ile öğle yemeği tarafımızca ücretsiz karşılanacaktır. Yozgat'tan katılacak gençler için ücretsiz servisimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.