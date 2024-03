Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim Bir Sen) Yozgat 2’nolu şubesinin 1’inci olağan gelen kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli ve sendika üyeleri katıldı.

Gelen kurul saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından başladı.

Genel Kurul Divanı Başkanı Kenan Şerefli, Üyeler Gökhan Eroğlu, Hamza Berker, Mehmet Ali Gümüş ve Haydar Şahin seçildi.

Toplantı öncesi bir konuşma Genel Kurul Divanı Başkanı Kenan Şerefli, toplanın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, göreve seçilen Eğitim Bir Sen İkinci Şube Başkanı Hasan Can’a yeni görevinde başarı diledi.

“ÖNEMLİ BİR HEDEFİMİZ VARDI”

Toplantıda bir konuşma yapan, Eğitim Bir Sen İkinci Şube Başkanı Hasan Can, "Yaklaşık 4 yıl önce görevi devraldığımız da önemli bir hedefimiz vardı. Üniversitemizde Eğitim Bir Sen şubesini kurmaktı. Bu hedef kimilerine göre çok zor, kimilerine göre hayaldi. Kolay olmadı. Bu hedefe ulaşmak için çok çalıştık, çok emek sarf ettik. Yan yana durmanın, omuz omuza vermenin bereketine inandık, birlikte başardık. Şubemizin üniversitemize, ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını Rabbimizden dilerim. Bu süreçte öncelikle birlikteliğimiz, beraberliğimiz ve gücümüzün yegâne kaynağı olan üyelerimize, işyeri temsilcilerimize, kadın komisyonumuza, önceki dönem teşkilat mensuplarımıza, Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli ve Yönetim Kuruluna, Genel Başkanımız Sayın Ali Yalçın ve Genel Yönetim Kuruluna ve isimlerini tek tek sayamadığımız isimsiz kahramanlarımıza teşekkür ederim. Bizi bugünlere taşıyan en önemli etken; insan odaklı, hizmet odaklı, çözüm odaklı sendikacılık anlayışımızdır. Bu topraklara olan aidiyetimiz, el ele vererek sorunların çözümü için dayanışma içinde olmamızdır. Bir hak varsa onu almak, bir mağduriyet varsa o mağduriyeti gidermek, alın terinin karşılık bulması için mücadele etmek, insanlığın faydasına olan her işte rol üstlenmektir. Sendikal yürüyüşümüz, gerçek anlamda bir kardeşlik; birlik, beraberlik, dayanışma ve kucaklama yürüyüşüdür. Yürüyüşümüz, yapma, onarma, köprüler kurma, gönül alma, sevme, güvenme, kardeş olma, kardeş kalma yürüyüşüdür. Eğitim Bir Sen olarak, eğitim çalışanlarına, milletimize ve tüm insanlığa karşı içimizde, omzumuzda ağır ve asil bir sorumluluk taşıyoruz. İşte yüreğinde bütün yeryüzü mazlumlarının hüznünü taşıyan sizler, siz dostlarımız, yolumuzun uzun, yükümüzün ağır olduğunun da farkındayız. Eğitim Bir Sen sadece bir sendika değildir. Eğitim Bir Sen, milli iradenin cephe hattıdır. Özgürlük ve adalet hareketi, milli iradenin teminatıdır. Eğitim Bir Sen, zalimlere karşı direnişin merkezi, mazlumlar için diriliş nefesidir” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZE NE ZULÜMLER YAPILDIĞINI BİZLER İYİ BİLİYORUZ”

AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ülkemizin nelerden hangi vadilerden geçtiğini milletimize ne zulümler yapıldığını bizler iyi biliyoruz. 3 Kasım 2002’de Cumhurbaşkanımızın kurduğu yapı ile birlikte dik duruşu ile ülkemizde hastalıklı zihniyetlerin birçoğunu azaltmaya başladık. Sendikacılık noktasında da o zihniyet bize çok büyük zulüm yaptı ve zalimliğini gösterdi. Burada toplanmamızın sebebi o gün zulüm yapan sendikanın ve zalimlerin üzerine tekrar yerli ve milli olan yapıyı kurulmasıyla birlikte Memur Sen’e bağlı sendikaların başarısıyla bugün ülkemiz daha müreffeh daha güzel günlere geldi.”

“ÖRGÜTLÜ GÜCÜMÜZ HER GEÇEN GÜN GİDEREK BÜYÜDÜ”

Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner ise, “Büyük Eğitim Bir Sen ailesi genel olarak Memur Sen ailesi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Eğitim Bir Sen 1’nolu şubemizden sonra inşallah Eğitim Bir Sen 2’nolu şubemizin kuruluşunu gerçekleştirdik. Bozok Üniversitemizdeki örgütlü gücümüz her geçen gün giderek büyüdü. Hasan Can başkanımız kuruluştan bu zamana kadar yönetimi ile beraber bu noktada gereken çalışmaları yaptı. Yozgat 2’nolu şubesinin kuruluşu noktasında büyük emekleri ve gayretleri oldu. Bundan 32 yıl önce 14 Şubat 1992’de 14 inanmış adanmış yürek kurucu genel başkanımız merhum Mehmet Akif İnan ve arkadaşları bir adım atarsak kafes kırılır belki birden erir zincirleriniz diyerek yola çıktılar. Zor zamanlarda, zor imkanlarda kutlu bir yürüyüşe başladılar. Destansı bir sendikal mücadeleyi başlattılar. O gün toprağa bir tohum ektiler ve o ekilen tohum hamdolsun bugün büyüdü koca bir çınar dönüştü. Eğitim Bir Sen olarak 450 bine sırtını dayadı. Memur Sen olarak ise 1 milyon 150 bin doğru yürüyüşünü devam ettiriyor. O zor günlerden hamdolsun koca bir aileye dönüşen büyük sendikal harekete dönüşen bir hikayeye şahitlik ediyoruz” şeklinde konuştu.