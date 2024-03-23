Emeklilere yönelik düzenlemeler hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim” dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilerle ilgili düzenlemeler hakkında konuşarak, "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" çağrısında bulundu.

Milyonlarca emekli, hükümetin seyyanen zam açıklamasını bekliyor. Akbaşoğlu, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda emeklileri heyecanlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da düzenlenecek büyük miting öncesi soruları yanıtlayan Akbaşoğlu, "Dün Çankırı'da muhteşem bir kalabalık vardı. Bugün de büyük Ankara mitingindeyiz. Buradan Cumhurbaşkanımız ulusal ve uluslararası önemli mesajlar verecek" ifadelerini kullandı.

Akbaşoğlu, şunları kaydetti: "Emekliler bizim için çok değerli. Çalışanlar da öyle. Ülkemizi büyüten ve kalkındıran çalışan kesimin bir parçası olan 16 milyon emeklimiz var. 2024'ü emekliler yılı ilan etmiştik ve bu doğrultuda düzenlemeler yapıldı. Emeklilerimizin beklentileri göz önünde bulunduruldu ve bu talepler değerlendirildi."

"Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlıklarımız gerekli çalışmaları yapıyor. Promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da bu konuda inisiyatif alması önemli" diyen Akbaşoğlu, "Emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı göz önünde bulundurarak düzenlemeler yapmayı planlıyoruz. Bu konuda ilgili bakanlıklarımız çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanımız, emeklilerin taleplerini dikkate alarak siyaset yapıyor. Bu nedenle bu mitingde Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinlemeliyiz. Haziran sonu veya temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri yapacağız ve talepleri dikkate alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.