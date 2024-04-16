Birimler arası İş Birliği çerçevesinde Sorgun Müftüsü İsa Yaykın, beraberinde Saraykent İlçe Müftüsü Yasin Baykal Yozgat İl Müftüsü Gülden’i ziyaret etti.

Ziyarette yaklaşan Hac ibadetiyle ilgili Hacı adayları iş ve işlemleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini ihtisas Merkezi Müdürü Fuday Erkoç Bey’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Sorgun Müftüsü Yaykın, göreve başlaması münasebetiyle hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yerköy İlçe Müftüsü Remzi Çalık’ı makamında iadeyi ziyarette bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretlerde misafirperverlikleri için Müftü Yaykın, Eğitim Merkezi Müdürüne ve Yerköy Müftüsüne, Refakatleri için Saraykent Müftüsüne teşekkür etti.