Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Şehit Abdullah Bozkurt İlkokulu Özel Eğitim Öğretmenleri Kıymet Duyar ve Peruze Didem Fidan tarafından hazırlanan "Perde Arkası" adlı resim sergisini ziyaret etti.
Valilik Fuaye alanında gerçekleştirilen sergiyi gezen Vali Özkan, serginin oluşmasında büyük emek veren Özel Eğitim Öğretmenleri Kıymet Duyar ve Peruze Didem Fidan’ı tebrik etti.
Vali Özkan, sergide yer alan eserlerin çeşitliliği ve sanatsal değerine dikkat çekerek, öğretmenlerin özverili çalışmalarını takdir etti.
Kaynak: Haber Merkezi