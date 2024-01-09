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Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz başkanlığında birim müdürleri toplantısı düzenlendi.

İl Özel İdaresi Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Genel Sekreter yardımcısı Ali Fuat Fidan, Birim müdürleri katıldı.

Özel İdare’nin görev ve sorumluluk bilinci içerisinde hareket ettiğini ve hizmetlerin Yozgat’ın her yerine, zamanında götürülmesi için gayret gösterdiklerini vurgulayan Genel Sekreter Nazif Yılmaz, “İl Özel idaresi olarak her zaman vatandaş odaklı, sonuca yönelik, hesap verebilir, şeffaf bir yönetim anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet götürmenin çabası içerisinde olacağız” dedi.