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Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde ülkeyi aydınlık yarınlara taşıyacak olan geleceğin teminatı öğrenciler için karşılık beklemeden, tamamen kendi içinden gelerek köy okullarında ücretsiz hizmet sunan berber Murat Taştan, yapmış olduğu çalışmalar ile örnek oluyor.

Köy okullarında vermiş olduğu hizmetin yanı sıra Taştan, ilçe merkezinde ikamet eden ve berbere gidemeyen yaşlı vatandaşlarında evlerine giderek tıraş ediyor.

Yapmış olduğu örnek çalışmadan dolayı Kaymakam Fatih Topuz, Mahmut Taştan’a teşekkür ederek, plaket takdim etti.