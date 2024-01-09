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Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün 19 Aralık 2023 tarihi ve 32404 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koyulmasına ilişkin düzenleme 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.



Akdağmadeni Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede hizmet veren işletmelerin tarife ve fiyat listelerini görünür şekilde kafe ve restoranların önüne koyulduğuna dair denetimler gerçekleştirildi.

Vatandaşların fiyatlardan dolayı mağduriyet yaşamaması için denetimleri sürdürdüklerini belirten Akdağmadeni Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, “Denetimlerimizi sürdüreceğiz. Ayrıca biliyorsunuz 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yayınlamış olduğumuz bir menü yönetmeliğimiz var. Bu menü yönetmeliğimiz yılbaşından itibaren yürürlüğe girdi. İşletmeler, kapılarının önlerine vatandaşın görebileceği ve okuyabileceği şekilde menü asarak fiyatlarını yayınlamak zorunda. Ayrıca içeride hizmet verdikleri masalarda da menülerini bulundurmak zorundalar. Bizlerde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için denetimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.