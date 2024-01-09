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Diyanet Akademisi Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 203 kursiyerin Aday Din Görevlileri Eğitimi 1'inci Dönem Mezuniyet Programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Diyanet Akademi Daire Başkanı Osman Alpaslan İl Müftüsü Ali Gülden, ve aday din görevlileri katıldı.

Saydı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Programda prokol tarafından yapılan konuşmaların ardından kursiyer imam hatipler tarafından ilahi dinletisi gösterimi sunuldu.

Program İl Müftüsü Ali Gülden’in yaptığı mezuniyet duasıyla son buldu.