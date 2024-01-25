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Ticaret Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planı çerçevesinde önemli bir adım atarak tüketicileri koruma amaçlı yeni bir projeyi hayata geçiriyor. "Influencer Sertifika Programı" adını taşıyan bu proje ile dijital mecralarda yer alan reklamların yanıltıcı etkilerini kontrol altına almayı hedefliyor.

Bakanlık, Influencerların da denetime tabi olacağı bu program ile ilgili olarak, sertifika almayan kişilerin artık "Influencer" olarak nitelendirilemeyeceğini duyurdu. Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu işbirliğiyle hayata geçirilecek olan bu program, influencerların sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini kanıtlamayı amaçlıyor.

Yeni düzenleme ile sertifika sahibi influencerlar, reklam verenlere karşı bir güvence sunacak ve tüketicilere doğruluğu garantilenmiş içerikler sunma sorumluluğunu taşıyacaklar. Bu adım, e-ticarette uygulanan "Güven Damgası" modeline benzer şekilde, influencer pazarında da güvenin artmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca, Tüketici Hakem Heyetleri 81 il merkezinde yeniden yapılandırılacak ve kurumsal, beşeri kapasiteler geliştirilecek. Ticaret Bakanlığı, "Influencer Sertifika Programı"na katılmayanların artık influencer olarak kabul edilmeyeceğini net bir şekilde belirtti.