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Uzun zamandır beklenen kar yağışının ardından Yozgat, beyaz örtüyle kaplanacak.

Yozgat, uzun bir süredir beklenen kar yağışına hazırlanıyor. Yarın itibariyle, şehir yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, önümüzdeki üç günlük süreçte Yozgat, kar yağışının etkisi altında kalacak. Sıcaklıklar ise hafta sonuna doğru mevsim normallerinin altına düşecek.

Yozgatlılar, kışın güzelliklerini doyasıya yaşamaya hazırlanırken, Meteoroloji'nin güncel verileriyle birlikte yeni soğuk hava dalgası ve kar yağışıyla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilecekler. Kar yağışını uzun süredir bekleyen Yozgatlılar yağış ile birlikte kışın keyfini çıkaracak.