Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yerköy ilçesinde bulunan jeotermal kaynaklar ekonomiye kazandırılacağını söyledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz ve Yozgat Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Emir, Vali Mehmet Ali Özkan’ı ziyaret etti.

Ziyarette Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından yapılacak olan “Jeotermal Domates Serası ve Tıbbi Nane Üretim” tesisi hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Vali Özkan konu ile alakalı yaptığı açıklamada, “Yerköy’de 21 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan bu önemli yatırımla beraber Jeotermal enerji kullanımıyla gerçekleştirilecek olan domates serası ve tıbbi nane üretim tesisi, ilin tarım ve ekonomik potansiyeline önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. Bu önemli yatırımın ilimize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adalet Bakanımıza, önceki dönem Adalet Bakanımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi.