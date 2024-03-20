Ev ve araba almak isteyenlerin hayalleri yavaş yavaş suya düşüyor. Kredilerin faizleri boyu aşıyor.

Ev ve araba almak isteyenlerin umutları, yükselen kredi faizleri nedeniyle giderek azalıyor. Bankaların uyguladığı faiz oranları, birçok kişinin yatırım yapma niyetini askıya almalarına neden oluyor.

Ev ve araba sahibi olma hayalleri kurmaya çalışan vatandaşlar için öngörülen faiz oranları yüzde 6 seviyelerine kadar yükseldi.

Bu durumda, 400 bin TL tutarında bir kredi için 36 ay vadeyle yapılan geri ödemelerin toplamı 1 milyon TL'yi aşıyor. Aylık ödeme miktarları ise vatandaşları şaşırtıyor.

Kredi taksitlerinin bütçeleri zorlamasıyla birlikte, nakit sıkıntısı çeken ve ev veya araba almak isteyen vatandaşlar için bankaların sunduğu kredi faizleri önemli ölçüde arttı.

Örneğin, 400 bin TL tutarındaki taşıt kredisinin 36 ay vadeli geri ödeme taksitleri aylık 30 bin TL'yi buluyor. Bu durum ekonomik sıkıntılar içinde olan vatandaşlar için ek bir yük oluşturuyor.

Otomobil satışlarında artış beklenmesine rağmen, faiz oranlarının yüzde 6'ya çıkması, vatandaşların hayallerini gerçekleştirmesini zorlaştırıyor.

Benzer şekilde, konut kredilerinde de aynı eğilim gözlemleniyor. Ev alarak yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar için bankaların faiz oranları yüzde 3 seviyelerine kadar yükseldi. Bu durum, kredi çekmek isteyenleri caydırıyor ve ev sahibi olma hayallerini ertelemelerine neden oluyor.

Taşıt kredilerinde rekor düzeyde artış görülürken, araç sahibi olmak isteyenler yüzde 6 faizle karşı karşıya kalıyorlar.

Kredi çeken kişiler, 36 ay vadeyle aylık 30 bin TL gibi yüksek tutarlarda taksit ödemek zorunda kalıyorlar.

Bankadan bankaya farklılık gösteren kredi tutarları, bazı vatandaşların aylık gelirini dahi aşabiliyor. Bu durumda, 400 bin TL gibi bir kredi çekilse bile 3 yılın sonunda toplamda 1 milyon TL'ye yakın bir ödeme yapmak gerekiyor.

Genel olarak, ev ve araba almak isteyenler için yükselen kredi faiz oranları, finansal yükü artırarak hayallerin gerçekleşmesini zorlaştırıyor.