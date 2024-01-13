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31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan seçimler yaklaşırken dolandırıcıların seçmen kaydı sorgulama tuzağına dikkat edilmesi gerektiği yönünde uyarılar yapılıyor.

Yozgat’ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için vatandaşlar, sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Seçim süreci, 4 Ocak'ta seçmen listelerinin askıya çıkmasıyla başlamış; seçmenler, bilgi sorgulama ve itiraz dönemine giriş yapmıştı. Seçmen kâğıdı göremeyen veya herhangi bir yanlışlık fark eden vatandaşlar, 17 Ocak tarihine kadar güncelleme yapma imkanına sahip.

Ancak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 4 Ocak'ta seçmen kayıt ekranlarının açılmasıyla birlikte, dolandırıcılar bu kez de seçmenleri aldatmak için yeni bir yöntem geliştirdiler.

Kimlik numarası, adres ve telefon numarası gibi kişisel bilgileri ele geçirerek, yetkili kurum ve kuruluşların web sitelerini taklit eden ve kurum logolarını kullanarak vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşmaya çalışan dolandırıcılarla karşılaşılıyor.

Bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı, sosyal medya ve internet üzerinde daha dikkatli olunması önemli olduğunun altı çiziliyor. Vatandaşlar, resmi kurum ve kuruluş siteleri üzerinden bilgi teyidi yaparak kendilerini bu tür dolandırıcılıklara karşı koruyabilirler.

Bu konuda birçok ilde bulunan emniyet genel müdürlüğü, bilgilendirici paylaşımlar yaparak halkı uyarıyor. Seçmen kaydı sorgulama işlemi, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve E-devlet ekranları üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bu resmi siteler aracılığıyla sorgulama yapan vatandaşlar, yaşadıkları şehirde nerede oy kullanacaklarını ve seçmen kâğıdında herhangi bir sorun olup olmadığını öğrenebilirler.