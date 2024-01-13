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Yozgat Valiliği tarafından canlı hayvan pazarlarının, şap hastalığı riskine karşı geçici olarak kapatılacağı bildirildi.

Yozgat genelinde ve çevre illerde görülen şap hastalığının yayılma eğilimi göstermesi ve hastalığın kaynağının hayvan pazarlarından alınan hayvanlar olması nedeniyle 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar hayvan girişlerine kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Şap hastalığı özellikle büyükbaş hayvanlarda görülen çok hızlı bir bulaşma özelliğine sahip zaman zaman ölümle sonuçlanabilen viral bir hastalıktır. Hasta hayvanlarda ciddi şekilde verim kayıplarının yanında gebe hayvanlarda da yavru atmalara neden olabilmektedir.

Tedavi maliyeti yüksek olan bu hastalıktan en önemli korunma yöntemi aşılama ve hayvan hareketlerinin kontrol altına alınmasıdır. Yılda en az 2 defa tüm büyükbaş hayvanların hastalığa karşı aşılanmaları gerekmektedir. Aşılamanın gebe hayvanlarda herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.

Son zamanlarda ilimiz genelinde ve çevre illerde (Kayseri, Sivas, Tokat, Kırşehir, Çorum) görülen şap hastalığının yayılma eğilimi göstermesi, hastalık mihraklarında yapılan epidemiyolojik araştırmalarda filyasyon kaynağının hayvan pazarlarından alınan hayvanlar olması nedeniyle ilimiz genelindeki tüm hayvan pazarlarının 15 Ocak 2024 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar hayvan girişlerine kapatılmasına karar verilmiştir.

Karantina uygulanan belde ve köylerde hayvan hareketleri ikinci bir emre kadar durdurulmuş olup bu köylerdeki hayvan sahiplerinin karantina bitimine kadar hayvan alıp satmamaları büyük önem arz etmektedir” denildi.