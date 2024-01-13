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Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğu bildirilmişti. Yaşanan acı olayın ardından Yozgat’ın vekilleri şehitler için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptılar.

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapılarak “Milletimizin başı sağ olsun” denildi.

“ACIMIZ BÜYÜK”

AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül yaptığı paylaşımda, “Acımız büyük! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’nın hain saldırısında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yüce Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” dedi.

“MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN”

“Şehitlerimizin ruhları şad olsun” diyerek bir açıklamada bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, “Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristler tarafından şehit edilen kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı Mehmetçiklerimize de acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Şehitlerin yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı dileyen MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ise, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan askerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.