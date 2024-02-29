Brent petrol fiyatlarının dalgalanmasıyla birlikte, benzin ve motorin fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor. Bugün itibarıyla akaryakıt litre fiyatlarında bir indirim veya zam olup olmadığı merak konusu. 29 Şubat 2024 tarihinde benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne durumda? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzinin litre fiyatı ve motorinin litre fiyatı kaç TL? Dizel yakıtın fiyatı ne kadar?

Vatandaşlar, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikleri göz önünde bulundurarak, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyorlar.

MOTORİN İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR

Motorin fiyatlarına 1 lira 35 kuruşluk bir indirim yapıldı. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren akaryakıt istasyonlarına yansıtılması bekleniyor.

YOZGAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Yozgat’ta bir aşağı bir yukarı çıkarken güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Yozgat’ta motorin litre fiyatı 43,05 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 41,34 liradan satılıyor.

İLÇE KURŞUNSUZ BENZİN (TL/LT) GAZ YAĞI (TL/LT) TP MOTORİN (TL/LT) MOTORİN (TL/LT) KALORİFER YAKITI (TL/KG) FUEL OIL (TL/KG) Y.K. FUEL OIL (TL/KG) TPGAZ YOZGAT 41,34 35,40 43,10 43,05 29,78 25,34 22,21 21,28 AKDAGMADENI 41,37 35,43 43,13 43,08 29,81 25,37 22,24 21,28 AYDINCIK 41,37 35,43 43,13 43,08 29,81 25,37 22,24 21,28 BOGAZLIYAN 41,36 35,42 43,12 43,07 29,80 25,36 22,23 21,28 CANDIR 41,37 35,43 43,13 43,08 29,81 25,37 22,24 21,28 CAYIRALAN 41,37 35,43 43,13 43,08 29,81 25,37 22,24 21,28 CEKEREK 41,36 35,42 43,12 43,07 29,80 25,36 22,23 21,28 KADISEHRI 41,37 35,43 43,13 43,08 29,81 25,37 22,24 21,28 SARAYKENT 41,36 35,42 43,12 43,07 29,80 25,36 22,23 21,28 SARIKAYA 41,37 35,43 43,13 43,08 29,81 25,37 22,24 21,28 SEFAATLI 41,34 35,40 43,10 43,05 29,78 25,34 22,21 21,28 SORGUN 41,35 35,41 43,11 43,06 29,79 25,35 22,22 21,28 YENIFAKILI 41,35 35,41 43,11 43,06 29,79 25,35 22,22 21,28 YERKOY 41,35 35,41 43,11 43,06 29,79 25,35 22,22 21,28