Dolar ve euro kuru haftanın dördüncü işlem gününde vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında güncel rakamları araştırıyor. 29 Şubat 2024 Perşembe günü geçerli olan dolar ve euro alış fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte dolar ve euroda son durum...

DOLAR NE KADAR?

Dolar son kapanışını 31.2209 TL'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyat 31.2172 liradan, satış fiyatı ise 31.2246 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.24'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 33.9342 TL'den yapan euro şu anda 33.911 TL alış ve 33.9575 TL satış fiyatına sahip.