Akdağmadeni ilçesinde farklı noktalarda yol yenileme ve onarım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye ekipler tarafından doğalgaz ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan bölgelerde kilitli parke, yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Tüm mahallelerde üst yapı çalışmalarının devam ettiğini belirten Belediye Başkan Nezih Yalçın, “Vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için ihtiyaç olan bölgelerde yeni yol açma, asfaltlama, kilit parke yol ve kaldırım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda son olarak Ahisavi Mahallemizde Mescid Cami etrafında bulunan yıpranan yollarımızı yeniledik. Yine Ahisavi Mahallesinde onarım çalışmalarımız devam ediyor. Bugün itibariyle Çamlık Mahallemizde doğalgaz çalışması nedeniyle yıpranan yollarımızın yenileme çalışmalarını başlattık. Yeşildere Mahallemizde yeni yapılaşmalarla birlikte yolların yenilenmesi gereken bölgede ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı. İlçemizin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz özveriyle çalışıyor” ifadelerini kullandı. (Yasin Nazım Kayhan)