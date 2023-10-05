Yozgat'ın kuyumculuk sektöründeki güncel gelişmeleri öğrenmek için Yaşar Gülmez Kuyumculuk'un ortaklarından Adem Nazlı ile bir araya geldik. Altın piyasasındaki son durumu açıklayan Nazlı, Yozgatlıların altın tercihlerini ve piyasadaki hareketliliği değerlendirdi.

Hafta başından beri altın fiyatlarında yaşanan düşüşün etkilerini gözlemleyen Yozgatlılar, altın yatırımına ilgi göstermeye devam ediyor. Altınını satmak isteyenlerin yanı sıra, düşüşü fırsata dönüştürerek daha fazla yatırım yapmak isteyenlerin sayısı da artıyor.

Adem Nazlı, Yozgatlıların altın tercihlerini açıklarken gram altın, çeyrek altın ve bileziğe yatırım yaptıklarını belirtti. Nazlı, "Yozgatlı vatandaşlarımız altına yatırım yapmayı seviyor. Altının her türlüsüne yatırım yapılıyor. Gram altın, çeyrek altın ve bilezik, hepsine rağbet çok. Piyasanın durumuna göre bazen işler çok yoğun, bazen normal seyrinde devam ediyor. Şu anda 22 ayar bileziğin gramı bin 555 lira, çeyrek altın 2 bin 300 lira, yarım altın 5 bin 460 lira, 24 ayar gram altın bin 678 lira, Cumhuriyet ATA lirası 11 bin 250 lira" dedi. (Melike Aslı Arslan)