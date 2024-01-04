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Kışın etkisini arttırmasıyla birlikte, Türkiye genelinde doğalgaz kullanımında önemli bir artış yaşanıyor. Nisan 2023 tarihinden itibaren uygulanan ücretsiz doğalgaz desteğinin, 2024 yılında devam edip etmeyeceği merak konusu haline geldi. İşte ücretsiz doğalgaz uygulamasının sona ereceği tarih ve detaylar...

Havaların soğumasıyla birlikte, konutlardaki doğalgaz kullanımı gözle görülür bir artış gösterdi. Nisan 2023 tarihinde devlet tarafından karşılanmaya başlanan doğalgaz faturaları, ücretsiz doğalgaz uygulamasını başlattı. Ancak, doğalgaz faturalarında sağlanan ücretsiz kullanım miktarı ve uygulamanın ne zaman sona ereceği konuları merak ediliyor.

Nisan 2023 tarihinden itibaren devlet, doğalgaz faturalarının tamamını karşılarken, o tarihten bu yana her ay 25 metreküplük doğalgaz kullanım bedelinin yaklaşık 145 TL'lik kısmını üstleniyor. Ücretsiz doğalgaz kullanımı için geri sayım başladı. 25 metreküplük doğalgaz desteği uygulaması, 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek.

Mayıs 2024 itibariyle, ücretsiz doğalgaz desteği kapsamında vatandaşlara sunulan toplam destek miktarı 87 milyar TL'yi bulacak. Özellikle Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'ndan günlük 4 milyon metreküplük üretime ulaşılması, üretimin 1,5 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşıladığını gösteriyor.

BOTAŞ, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmadığını duyurdu. Bu durum, doğalgaz tüketen vatandaşlar için önemli bir gelişme olarak kaydedildi.