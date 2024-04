Ramazan Bayramı'nın coşkusunu yaşadığımız bu mübarek günlerde, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Muhammed Ali Gün, yaşlılar ve çocukları ziyaret etti.

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Av. Muhammed Ali Gün yaptığı açıklamada, “Bir tarafta Ramazan’ı uğurlamış olmanın hüznü, diğer tarafta da insana ait tüm güzelliklerin sembolü olan bayrama ulaşmanın sevinci kalplerimizi dolduruyor. Rabbimizin gönüllerimizi yumuşattığı bu özel günler, aynı zamanda kırgınlıkların giderilmesi, küskünlerin barışması için de önemli fırsatlardır” dedi.

Başkan Gün, Ramazan Bayramının ikinci gününde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, yaşlıların ve çocukların sevinçlerine ortak oldu. Bayramın bereketini paylaşmanın önemine vurgu yaparak, toplumun her kesimine eşit bir şekilde hizmet etme, acıları paylaşmak ve mutluluklara ortak olma gayelerinin her daim sürdüreceğiz. Yaşlılarımızın tecrübelerinden faydalanmak ve onlara değer vermek, çocuklarımızın ise geleceğimize umutla bakmalarını sağlamak, AK Parti Yozgat Merkez İlçe Teşkilatı'nın öncelikli hedefleri arasındadır. Bu doğrultuda, her bayramda olduğu gibi bu yıl da yaşlılarımızı ve çocuklarımızı unutmadık. AK Parti olarak, toplumsal dayanışma ve paylaşma duygularını her zaman canlı tutacak, vatandaşlarımızın mutluluğu ve refahı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.