Yozgat Müftülüğü, sorumlu Müftülük görevlileri, yurt dışından gelen temsilciler ve Vakıf çalışanları ile gönüllülerinin katılımıyla hediye kartları ihtiyaç sahibi yetim ve öksüzlere takdim edildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, "Kadim kültürümüzde önemli bir yeri olan 'Arife Çiçekleri' ismi, ceddimiz Osmanlı zamanında mutluluk için bayramı beklemeden Arife gününden bayramlıklarını alıp giyen yetim ve öksüz çocuklardan gelmektedir. Kıyafetlerini giyip Sokaklarda mutlulukla dolaşan bu çocuklar gülen yüzleriyle neşe kaynağı olurlardı. Bizimde gâyemiz ecdadımızın bu güzel adetini devam ettirerek Bayram ruhuna uygun şekilde yetim ve öksüz yavrularımızın yüzlerini güldürebilmektir. Bizlere öksüz ve yetimlere bu sevinci yaşatmak için maddi destek sunan Danimarka Ditib’e teşekkür ediyorum" dedi.