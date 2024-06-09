Tarım Kredi Kooperatif Market'te bu haftanın yeni indirimli ürünler listesi açıklandı. 9-23 Haziran tarihleri arasında Kurban Bayramı'na özel onlarca farklı üründe büyük indirimler sizleri bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, kar amacı gütmeyen ve Yozgat'ta da bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bayrama özel indirimler sunarak müşterilerine ekonomik alışveriş imkanı sağlıyor.

Et, tavuk, peynir, bayram çikolatası, kolonya, bakliyat ve daha birçok üründe büyük indirimler mevcut. İşte 9-23 Haziran tarihleri arasında Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirime giren güncel ürünler:

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 9-23 Haziran tarihleri arasında sunduğu bu özel indirimlerle bayram alışverişinizi ekonomik ve kaliteli hale getiriyor. Siz de bu fırsatları kaçırmamak için en yakın Tarım Kredi Kooperatif Market'e uğrayarak ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz.