Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, Sivas, Adana, Hatay, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Siirt çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz ile Karadeniz kıyılarında mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 28

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 35

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 (Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 38.