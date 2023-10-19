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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 3 günlüğüne milli yas ilan edilmesi sonucunda, Yozgat'ta bayraklar yarıya indirildi.

Türkiye, İsrail'in hastane katliamına karşı öfke ve üzüntü içinde bir araya geldi. İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi hedef alarak gerçekleştirdiği saldırı, Türkiye’de ve Yozgat’ta büyük tepki uyandırdı.

Türk vatandaşları, İstanbul'dan Ankara'ya kadar birçok şehirde sokağa dökülüp protestolar düzenlerken, siyasi liderler de bu vahim olayı sert bir dille kınadılar.

Son olarak, Cumhurbaşkanı tarafından alınan bir kararla ülke genelinde milli yas ilan edildi. Bu karar, yasın bir sembolü olarak Yozgat'ta da görünür hale geldi.

Şehrin dört bir yanında bulunan bayraklar, milli yasın bir ifadesi olarak yarıya indirildi. (Melike Aslı Arslan)