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Cüzdanınızda artık birçok kart taşımanıza gerek kalmayacak. TC kimlik kartı ve ehliyetinizi tek bir kartta birleştirebilirsiniz. Bu uygulamanın detayları...

Milyonlarca vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştıracak bir düzenleme hayata geçti. Artık ehliyet ve TC kimlik kartınızı ayrı ayrı taşımanıza gerek yok.

Kimlik kartı ve ehliyet birleştirme işlemi için öncelikle en yakın Nüfus Müdürlüğü'nden bir randevu almanız gerekecek. Bu işlem için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi randevu alım sayfasını ziyaret edin. "TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme" seçeneğine tıklayın. Açılan ekranı onaylayın. Kişisel bilgilerinizi girin. İl ve ilçe seçimi yapın. Randevu saatinizi seçin.

Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemi için ekstra belge gerekmeyecektir. Nüfus Müdürlüğü'nden aldığınız randevunun ardından, yeni kimlik kartınız ve ehliyetiniz ile birleştirme işlemi otomatik olarak yapılacaktır. Yeni kimlik kartınız ve ehliyetiniz birkaç gün içinde adresinize gönderilecektir.

Bu birleştirme işlemi tamamen ücretsizdir, ancak yeni ehliyet almak için 15 TL ücret ödemeniz gerekebilir. Bu ücreti vergi dairelerinden, online olarak veya banka şubelerinden ödeyebilirsiniz.

Eğer hem ehliyetiniz hem de kimlik kartınız eskiyse, ilk olarak yeni kimlik başvurusunda bulunmanız gerekecektir. Yeni kimlik başvurusu için gerekli belgeler ve 37 TL harç bedeli ile randevu alarak nüfus müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Ardından yeni ehliyete ve birleştirme işlemine başvurarak kimlik ile ehliyet birleştirme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Kimlik ile ehliyet birleştirme işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır: