Ankara’da yaşayan Yozgatlı kadınların bir araya gelerek kurduğu Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi kadınları sosyal hayata katmak için kültürel gezilerine devam ediyor.

Kooperatif, Büyükincirli Eğitim ve Kültür Derneği işbirliği ile 12 Mayıs Pazar günü Yozgat’ta Çıtlık Şenliği düzenleyecek.

Emekçi Bozkır Kadın Kooperatifi tarafından yapılan açıklamada, “Kar amacını değil kadın dayanışmasını ekonomik faaliyet olarak hedefine koyan kooperatif, yoğun istek üzerine Yozgat’ta yerel otları tanıma ve toplama etkinliği yapacak. İç Anadolu halkının vazgeçilmesi olan yenilebilir yöresel otlardan yola çıkarak, gezilerine Çıtlık (çitlembik) Şenliği adını veren, her köşesi tarih kokan Yozgat’a, Doğanın ve tarihin benzersiz buluşmasına tanıklık edeceğiniz bir deneyim için hazır mısınız? çağrısıyla davette bulunan kooperatif, bölgede bulunan tarihi mekânları ziyaret ederek ülkemizin güzelliklerini keşfedecekler” ifadelerine yer verildi.