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Geliri olmayan ve sosyal güvencesi bulunmayan kişilere yönelik yapılan ödemelerde önemli değişiklikler yapıldı ve artık başvuru yapmak yeterli olacak.

Son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılara karşı etkili bir mücadele stratejisi olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yardım programlarını revize etti. Sosyal güvencesi olmayan ve geliri bulunmayan vatandaşlara yapılan ödemelerde artış yaşandı. Memur maaşlarının ve asgari ücretin yükselmesiyle birlikte sosyal yardımlar da artırıldı.

Özellikle evde bakım hizmetlerine yönelik belirlenen ödeme miktarı yüzde 49.25 artarak 7.000 TL seviyesine yükseltildi. Yaşlılar için ödenen tutar da 3.000 TL seviyesine çıkarıldı. Sağlık raporunda başkalarının bakımına muhtaç durumda olan kişilere yönelik ödemelerde ise bireylerin ihtiyaçları dikkate alınacak şekilde düzenleme yapıldı.

Ödemeler her ayın 15'inden itibaren hesaplara aktarılacak olup, ayrıca PTT şubelerinden de alınabilecek. Ödemelerin sıralaması ise kimlik numarasının son rakamına göre belirlenecek.

Başvuruların E-Devlet üzerinden yapılabildiği vurgulanırken, eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurulan formların değerlendirileceği önemle belirtildi. Sosyal yardımlar hane başına ödenirken, başvuru formunda kişinin maddi durumunun kötü olduğunun belirtilmesi gerekiyor.