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Uzmanlar, halk arasında yaygın olarak bilinen "göz seğirmesi" ya da bilimsel adıyla "miyokimi" hakkında bilgi veriyor. Göz seğirmesi, genellikle göz kapağı kaslarının istemsiz ve tekrarlayan kasılmaları olarak tanımlanır. Bu kasılmalar genellikle tek taraflı olup genellikle alt göz kapağında görülür, ancak bazı durumlarda hem üst hem de alt göz kapağında meydana gelebilir. Bu kasılmalar genellikle birkaç saniyede bir tekrarlayan periyodlar halinde bir veya iki dakika boyunca görülür.

Göz seğirmesi genellikle yaygın bir durum olup çoğu insan için ciddi bir tıbbi sorun teşkil etmez. Ancak, göz seğirmesi ataklarının belirli bir periyodu yoktur; birkaç gün boyunca tekrarlayabilir veya haftalar, hatta aylar boyunca hiçbir belirti göstermeyebilir. Bu tür kasılmalar genellikle ağrısız ve zararsız olsa da, günlük yaşamda rahatsızlık hissine neden olabilirler. Çoğu durumda, bu kasılmalar tedavi gerektirmeksizin kendiliğinden düzelir.

Ancak, nadir durumlarda, özellikle yüzün diğer kısımlarında da kontrol dışı kasılmalar eşlik ediyorsa, göz kapağı kasılmaları kronik bir hareket bozukluğunun erken belirtisi olabilir.

Göz kapağı seğirmesi genellikle stres, uykusuzluk, yorgunluk, fiziksel aktivite, alkol, tütün veya kafein kullanımı, kuru göz, çevresel faktörler (rüzgar, parlak ışıklar, güneş veya hava kirliliği), blefarit, üveit, beslenme düzenindeki dengesizlik (magnezyum eksikliği) ve ilaç yan etkileri gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Eğer göz seğirmesi yanında kırmızılık, şişlik veya anormal bir akıntı varsa, üst göz kapağında sarkma, her seğirmede göz kapağının tamamen kapanması veya seğirme birkaç hafta boyunca devam ediyorsa, göz doktoruna başvurulması önerilir.