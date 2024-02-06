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Tasarruf sahibi vatandaşların dikkatini çeken bir gelişme yaşandı! 50 bin TL'lik bir birikimin aylık faiz getirisi göklere çıktı. Bankaların sunduğu mevduat faizleri merak konusu haline geldi. İşte, en yüksek faiz oranları ve detaylar...

Parasını güvenli limanlara yatıranlar, bankaların mevduat faizlerindeki rekabetten olumlu etkilendi. İşte, dikkat çeken bankaların sağladığı faiz oranları:

Akbank:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.791 TL

Yıllık Faiz Oranı: %43,00

Net Kazanç: 1.791 TL

ING Bank:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.874 TL

Yıllık Faiz Oranı: %45,00

Net Kazanç: 1.874 TL

Anadolubank:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.874 TL

Yıllık Faiz Oranı: %45,00

Net Kazanç: 1.874 TL

Denizbank:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.832 TL

Yıllık Faiz Oranı: %44,00

Net Kazanç: 1.832 TL

YapıKredi:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.582 TL

Yıllık Faiz Oranı: %38,00

Net Kazanç: 1.582 TL

Garanti Bankası:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.499 TL

Yıllık Faiz Oranı: %36,00

Net Kazanç: 1.499 TL

Ziraat Bankası:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.374 TL

Yıllık Faiz Oranı: %33,00

Net Kazanç: 1.374 TL

Halk Bank:

Vade Sonu Net Bakiye: 51.083 TL

Yıllık Faiz Oranı: %26,00

Net Kazanç: 1.083 TL

Sonuç:

50 bin TL'lik birikiminiz için en karlı faiz oranlarını belirlemek önemli! Hangi bankanın size en iyi getiriyi sağlayacağını öğrenmek için detayları incelemeye değer.