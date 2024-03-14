Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli veya geliri olmayan ailelere Ramazan ayında yardım paketi sunacağını duyurdu.

Aile Destek Paketi detayları için başvuru süreci başladı. Bu yardımlarla dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlanmaya devam ediyor.

PTT aracılığıyla başvurular kabul ediliyor ve başvurular için sadece T.C. kimlik kartı gerekmektedir. Başvuru yapacak ailelerin hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekmektedir. Kabul edilen ailelere 2.900 TL ödeme yapılacaktır.

AİLE DESTEK PAKETİ İÇİN BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Aile Destek Paketi yardımı hız kesmeden devam ediyor. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sunulan bu ödemeler, 15 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ramazan ayı boyunca yapılacak ödemelerle ihtiyaç sahibi ailelerin yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Başvurmak isteyen vatandaşlar, T.C. kimlik kartları ve şifreleriyle e-devlet sistemine giriş yaparak veya T.C. kimlik kartlarıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvuruda bulunabilirler.

Kabul edilen başvurulara göre, muhtaçlık durumuna göre 850 TL ila 1250 TL arasında ödeme yapılacaktır.