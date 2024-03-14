Yatırımcıların beklediği haber geldi Dolar o tarihte 8 lira birden artacak. İşte detaylar…

Milyonlarca kişi 31 Mart seçimlerinin ertesi günü piyasaların tepkisinin ne olacağını merak ediyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Dolar fiyatlarının 8 bin lira birden artacağı tarih belli oldu.

31 Mart seçimlerinin hemen ardından piyasalarda beklenen hareketlilik konusunda merak sona eriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, dolar fiyatlarında önemli bir artış bekleniyor.

Ankete katılanlar arasında yer alan 53 finansal sektör temsilcisi ve 15 reel sektör temsilcisinden elde edilen verilere göre, dolar/TL paritesinde önemli değişiklikler yaşanması öngörülüyor.

Tahminlere göre, doların 31 Aralık'a kadar 40.02 TL'ye yükseleceği belirtiliyor. Bu da yılın kalan 9 ayında her ay yaklaşık 0.9 TL'lik bir artış anlamına geliyor.

Seçim sonrası piyasalarda yaşanacak gelişmeleri öngörebilmek adına Merkez Bankası'nın rutin olarak yayınladığı bu anket, yatırımcılar ve ekonomi uzmanları için önemli bir kılavuz niteliğinde. Özellikle, TCMB'nin doları baskılamak için piyasalara müdahale ettiği bir dönemde, dolar fiyatlarının bu ölçüde bir artış gösterecek olması dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz seçimlerin ardından yaşanan benzeri bir kur artışının tekrarlanıp tekrarlanmayacağı da yatırımcılar arasında tartışma konusu. Ancak ekonomistler, genel seçimler ile yerel seçimler arasında belirgin farklar olduğunu ve piyasanın tepkisinin bu sefer daha sınırlı olabileceğini öne sürüyor.

Yatırımcılar, doların 31 Mart seçimlerinin ardından nasıl bir seyir izleyeceğini merakla beklerken, Merkez Bankası'nın yayınladığı bu tahminler, piyasalarda önümüzdeki dönemde yaşanabilecek gelişmeler konusunda bir fikir veriyor.