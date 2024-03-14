İşçileri sevindirecek haber ünlü otomotiv şirketinden geldi. Çalışanlarına dev zammı duyurdu. İşte detaylar...

Ünlü otomotiv şirketi Toyota, işçilerini sevindirecek bir adım attı ve çalışanlarına büyük bir zam müjdesi verdi.

Toyota, işçi sendikasının ücret artışı talebini kabul ederek çalışanlarının yüzünü güldürdü. Şirket, aylık ücretlere 28.440 yen (193 dolar) artış yapacak ve çalışanlarına önceki yıllarda görülmemiş seviyede ikramiye ödemeleri yapacak.

Bu karar, Toyota Motor Corp.'un işçi sendikasının maaş ve ikramiye artış taleplerini dördüncü yılda üst üste tamamen kabul etmesiyle geldi.

Bu gelişme, ülkede istikrarlı bir ücret-fiyat döngüsünün oturmaya başladığının bir işareti olarak kabul ediliyor.

Toyota İnsan Kaynakları Direktörü Takanori Azuma, yeni rakamların şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede olduğunu belirtti.

Toyota, 5 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayan otomotiv üreticileri ve tedarikçi ağının merkezinde yer alıyor. Bu nedenle, şirket ekonomi ve büyük şirketler arasındaki ücret eğilimleri açısından öncü bir rol oynuyor.

Honda ve Mazda gibi diğer şirketler de sendikanın ücret artışı taleplerini kabul etmiş durumda.

Toyota'nın geçen yıla göre daha güçlü bir ücret artışına gitmesi, Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın da vurguladığı üzere, ücret ve fiyat artışlarından oluşan verimli döngüye adım adım yaklaşıldığının bir işareti olarak değerlendirildi.