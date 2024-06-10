Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü her alanda başarılarını artırmaya devam ediyor.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'nde kalan çocukların başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Konu ile alakalı bir açıklama yapan Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, “9 kız ve 6 erkek çocuğumuz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce yürütülmekte olan karate branşında kursa devam ediyor. 9 Haziran 2024 tarihinde yapılan kuşak atlama sınavına giren bu çocuklardan 1 kız çocuk turuncu kuşağa, 4 kız çocuk mavi kuşağa 2 çocuk yeşil ve 2 kız çocuk da kahverengi kuşağa yapılan sınavı başarıyla geçerek yükseldi. Erkek çocuklarda ise 1’i turuncu, 2’si mavi ve 3’ü kahverengi kuşağa yapılan sınavı başarıyla tamamlayarak yükseldi” ifadelerini kullandı.