Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yerköy Gençlik Merkezi açılış için gün saydığını söyledi.

Yozgat’a değer katacak projelerin devam ettiğini belirten Vali Özkan, “Her şey Yozgat için” dedi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Günlük 250 genci misafir edecek kapasiteye sahip olan ve gençlerimizin tatillerinde de kaliteli zaman geçirebilecekleri Gençlik Merkezi, gençlerimize sosyal-kültürel alanlar kazandırmak, eğitim ve öğretim hayatlarına katkıda bulunmak, yaşam kalitelerini arttırmak için çok amaçlı bir merkez olacak. Yiğitler Şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun. Desteklerinden dolayı, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerine ve emeği geçen herkese şükranları sunuyorum” ifadelerini kullandı.