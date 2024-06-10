Akdağmadeni ilçesine bağlı Alicik köyünde vatandaş kayboldu.

Kaybolan vatandaş için AFAD Yozgat İl Müdürlüğü tarafından arama çalışması başlattı.

AFAD İl Müdürlüğünce Yozgat’ta bulunan gönüllülere mesaj gönderildi. Gönderilen mesajda arama kurtarma çalışması yapılacağı bildirilerek gönüllülere çağrıda bulundu.

AFAD Yozgat İl Müdürlüğü tarafından gönderilen mesajda, “Akdağmadeni ilçesi Alicik köyünde kayıp vatandaşımızın bulunması için ekiplerimiz ile birlikte arama çalışmalarına katılmak isteyen gönüllülerimizin 10 Haziran 2024 tarihi saat 11.00'da İl Müdürlüğümüzde hazır bulunması gerekmektedir. Afetsiz günler dileriz” ifadelerine yer verildi.