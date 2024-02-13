Satış noktalarına denetim

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından su ürünleri perakende satış noktalarının kontrol ve denetimi yapıldı.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında satışa sunulan balıkların tür, boy limitleri ve zaman yasakları kontrol edildi. Kontroller kapsamında herhangi bir limit altı satış tespit edilmedi.

5996 Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem kanunu kapsamında; tezgah ve çevre temizliği, gıda hijyen kuralları ve balık tazeliği hakkında kontrol ve denetimler yapıldı. İşletmelerde, acil tedbir gerektirmeyen halk sağlığını direk etkilemeyen uygunsuzluklar hakkında bilgilendirmeler yapılarak idari işlemler yapıldı.

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya yaptığı açıklamada, “Su ürünlerinin neslini korumak, sürdürülebilirliğini sağlamak, kaçak avcılığın önlenmesi, balık stoklarının korunması, vatandaşlarımızın güvenli ve kaliteli gıdalara ulaşabilmesi için kontrol ve denetimlerin yıl boyunca aralıksız bir şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.