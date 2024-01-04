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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Trakya bölgesinden ülkenin dört bir yanına yayılacak olan yoğun kar yağışıyla karşılaşabiliriz.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır, bu uzun süre beklenen kar yağışının tarihini belirlerken, modellemelerin doğru olması durumunda geniş bir coğrafyada kar yağışının beklendiğini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yılın ilk günlerinde Trakya'dan ülkemize giriş yapacak olan kar yağışını duyurdu. Fırat Çukurçayır, modellemelerin beklenen şekilde ilerlemesi durumunda, Türkiye genelinde kar yağışının görülebileceğini ifade etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayınlayarak, ülkenin çeşitli bölgelerinde beklenen hava durumu koşullarıyla ilgili detaylı bilgiler verdi.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, özellikle Marmara'nın doğusu, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Çanakkale, Yozgat, Sivas, Kayseri, Erzincan, Erzurum, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde yağışlı bir hava öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışlar, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek. Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında ise sabah saatlerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ayrıca, Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği uyarısında bulunuldu.

Özellikle Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır ise kar yağışının Trakya'dan ülkemize giriş yapacağı tarih konusunda bilgi vererek, halkı olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmaya çağırdı. Bu bağlamda, meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması büyük önem taşımaktadır.