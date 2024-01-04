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Yapılan araştırma kapsamına giren 81 ilin isimlerinin nereden geldiği, kökenlerinin nereye dayandığına bakıldı.

Araştırmada şehirlerin isim kökenleri, “Yunanca/Eski Yunanca, Türkçe/Eski Türkçe, İlk çağ uygarlıkları, Ermenice, Gürcüce, Latince, Arapça, Farsça, Belirsiz” şeklinde 9 kategoride incelendi.

Yapılan araştırmada “Yozgat” isminin kökeninin ne olduğunu “belirsiz” kategorisinde değerlendirdi.

YOZGAT İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Araştırmadan sonra vatandaşların akıllarına “Peki Yozgat ismi nereden geliyor?” sorusu takıldı.

Biz de akıllardaki soru işaretlerini gidermek adına Yozgat ismi nereden geldiğini araştırdık.

Oğuzların "Bozok" koluna mensup Türkmenlerin bu bölgeye akınıyla birlikte şehir ilk olarak "Bozok" ismiyle anılmıştı. İlk adı “Bozok” olan şehrin adı 1927 yılında Yozgat olarak değiştirildi.

"Yozgat" adının menşei konusunda ise değişik söylentiler ileri sürülmüştü. Bir rivayete göre Yozgat Saray Köyü'nden itibaren aşağıdan yukarıya doğru kat kat yükseldiği için, kat kat yükselişinden ve rakımının yüksekliğinden dolayı önceleri "yüz kat" denmiş, zamanla bu isim söylene söylene "Yozgat" hâlini almış.

Diğer bir rivayet ise şu şekildedir: “Aşiret reisi Ömer Cabbar Ağa'nın yüzü çopurdu. Bu yüzden kendisine Çopur veya Çapar Koca derlerdi. Söylentiye göre Cabbar Ağa, sürülerini bir yaz günü yaylakta otlatırken karşısına Hızır çıkıyor ve davar sahibi Cabbar Ağa'dan içmek için süt istiyor. Güler yüzlü Ömer Ağa hemen misafirine ikramda kusur etmeyerek gönül hoşluğu ile sütü ikram eder. Hızır sütü içtikten sonra çok memnun kalır ve Cabbar Ağa'ya ‘Çobanoğlu; yozuna yoz katılsın, memleketinin adı Yoz-Kant olsun.’ der. Bu sözü söyleyerek kaybolur. Temeli böyle olan Yoz-Kant, söylene söylene Yozgat hâlini alır.”

YOZGAT ETİMOLOJİSİ

Yozgat ismi otlak kent anlamına da geliyor.

Yozgat adının etimolojisini araştırdığımızda belirli kaynaklardan şu bilgilere ulaştık: “Türkmenler ‘ot’ a ‘yoz’ derler. Çapanoğlu Aşireti Horasan’dan bu bölgeye geldiklerinde yemyeşil uzanıp giden bir otlakla karşılaşınca sürülerini bu otlağa bırakıp çadırlarını kurmuşlardır. Zamanla çadırların yerini taş ve kerpiç binâlar almış ve küçük bir kasaba meydana gelmiştir. Türkmenler bu kasabaya ‘Yoz Kant’ (Otlak Kenti) ismini vermişlerdir. Zamanla bu kelime ‘Yozgat’ olarak halk dilinde yerleşmiştir.”