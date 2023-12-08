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Aybüke; Öğretmen Oldum Ben filmine öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Yozgat Valiliği ve Yozgat Bozok Üniversitesi iş birliğinde, Sinema Etkinlikleri kapsamında lise öğrencilerine Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini anlatan film izletildi.

Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gösterimde olan ve 9 Haziran 2017’de Batman’ın Kozluk ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını ve öğretmenlik azmini anlatan film, büyük beğeni topladı.

Filmi Yozgat merkezde eğitim gören lise öğrencileri izledi.