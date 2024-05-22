Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Mayıs Ayı Toplantısı düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimince, her ay düzenlenen ASKOM toplantı mayıs ayında da gerçekleştirildi.
Toplantıya müdürlük başkanları, başkan yardımcıları, birim sorumluları, 112 Başhekimi, Komuta Kontrol Merkezi sorumlu hekimi, ilde bulunan kamu- üniversite hastaneleri başhekimleri, başhekim yardımcıları ve acil servis sorumlu hekimleri katıldı.
Toplantıda mayıs ayı içinde yapılan il içi ve il dışı hasta nakilleri incelendi.
Kaynak: Haber Merkezi