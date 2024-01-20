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Yozgat Valiliği tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan gereksiz ve asılsız çağrılar için uyarılar yapılmaya devam ediliyor.

“112'yi gereksiz yere aramayın” diyerek vatandaşları uyaran Valilik tarafından, telefonun ucunda yardım bekleyen hayatların hiçe sayılmaması gerektiği söylendi.

Valilik yetkililerince, gereksiz ve asılsız çağrıların sağlık personelinin zamanını kaybetmesine ve gerçek acil durum çağrılarına daha geç ulaşılmasına neden olduğu aktarıldı.

Valilik tarafından yapılan uyarıda, “112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan gereksiz ve asılsız çağrılar, sağlık personelinin zamanını kaybetmesine ve gerçek acil durum çağrılarına daha geç ulaşılmasına neden olabiliyor. 112'yi gereksiz yere aramayın. Telefonun ucunda yardım bekleyen hayatları hiçe saymayın” ifadelerine yer verildi.