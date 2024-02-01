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Yozgat’ta raflardaki etiketlere sıkı denetim geliyor. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı özellikle tereyağı etiketlerini mercek altına aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yozgat’ta raflardaki etiketlerdeki yanıltıcı ifadelerle ilgili sıkı denetimler başlatıyor. Gelen şikayetler üzerine harekete geçen bakanlık, özellikle tereyağı etiketlerini detaylı bir şekilde inceliyor. İçerisinde tereyağı bulunmayan etiketlerde kullanılan görseller ve 'tereyağı lezzetinde, tadında' gibi ifadeler artık yasaklanacak.

Tüketiciyi yanıltan ve kafasını karıştıran etiketlere karşı mücadele başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle tereyağı görseli bulunan ancak içeriğinde tereyağı olmayan margarinlere sınırlamalar getiriyor. Market raflarındaki 'Tereyağı tadında, tereyağı lezzet, tereyağı keyfi' gibi ifadelere izin verilmeyecek.

Show Haber'e göre; gelen şikayetler değerlendirildi ve bakanlık ambalajları detaylı bir şekilde inceledi. Kafa karıştıran ambalajların yasaklanacağı belirtilirken, tüketicilerin benzer durumları Alo 174 Gıda Hattı'na bildirmeleri isteniyor.

Bakanlık, balın içine dışarıdan madde eklenip eklenmediğini tespit etmek amacıyla bir çalışma başlatıyor. Ayrıca, limon soslarının satışı da artık yasaklanmış durumda. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte, limon suyu izlenimi veren soslar piyasaya sürülemeyecek.

Vatandaşlar, alınan kararlar konusunda memnuniyetlerini dile getirirken, denetim çağrısında bulunuyor. Bakanlık, tüketicilerin güvenli ve doğru bilgiye erişimini sağlamak adına denetim çalışmalarına devam edecek.