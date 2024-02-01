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Tokat’ın çatı katı olarak bilinen Başçiftlik ilçesinde bulunan Üç Oluk Göleti’nin son günlerde etkili olan soğuk havalar nedeniyle tamamen buz tutmasıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Tokat il merkezine 85 kilometre uzaklıkta bulunan Başçiftlik ilçesindeki Üçoluk Göleti, son günlerde etkili olan soğuk havalar nedeniyle buz tuttu. Bölgede yaşanan düşük sıcaklıklar, göletin yüzeyini beyaza bürüdü ve kıyısındaki ağaçlarla birlikte doğaya zarif bir kış manzarası kazandırdı. Göletteki buz tabakası, bölge sakinlerini ve doğaseverleri cezbetmeye devam ediyor. Soğuk hava şartları, göletin çevresinde buzlu bir örtü oluşturarak görsel bir şölen sunarken, aynı zamanda kışın etkisini net bir şekilde hissettirdi. Bölge sakinleri bu doğal güzellik karşısında donmuş göletin etrafında yürüyüş yaparak ve fotoğraflar çekerek kışın tadını çıkartıyor. Başçiftlik ilçesi, doğal güzellikleriyle bilinen bölgesinde kışın estetik ve huzur dolu anların yaşanmasına imkan tanıyan kış manzaraları ile dikkat çekiyor. Tokat’ın çatı katı olarak bilinen Başçiftlik, doğal güzellikleriyle kış mevsiminde ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.