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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaya önceliği ve güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri tarafından gerçekleştirilen denetime 3 ekip ve 6 personel katıldı.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İl Geneli Trafik Birimlerimizce 21-24 Ocak 2024 tarihlerinde yapılan Özel Denetim-10 Yaya Önceliği ve Güvenliği Denetimi uygulamasında 3 ekip, 6 personel ile birlikte, 192 yaya ve 88 araç kontrol edildi. 9 araca ise cezai işlem uygulandı” ifadelerine yer verildi.